WEF Challenge Cup voor Eric Lamaze en Chacco Kid

De Canadese ruiter Eric Lamaze was met de Oldenburger Chacco Kid de laatste maanden van het afgelopen jaar actief in Europa. “Hij was nu goed in vorm”, zei Lamaze. “In Genève en Parijs sprong hij 5*, dus deze 1,45m-rubriek was een fijne start in Florida.” In de negen man sterke barrage was Lamaze royaal de snelste. Zijn foutloze rit eindigde in een tijd van 34,68 seconden.

Drie keer nummer twee

Maar liefst drie ruiters finishten in exact dezelfde tijd en werden in 36,76 seconden ex aequo tweede. Uit Italië was dat Emanuele Camilli met Emperio van’t Roosakker (v. Nabab de Reve) en de twee Ierse ruiters Cian O’Connor met de Franse ruin Under Fire du Lozon (v. Flipper d’Elle) en Paul O’Shea met de Emerald-zoon Imerald van’t Voorhof.

KWPN’er Explosion op zes

Margie Engel maakte met Dicas (v. Diarado) de top vijf vol. Op de zesde plaats kwam het eerste Nederlands gefokte paard. Explosion W (v. Chacco-Blue) bleef onder de Britse Emily Mason foutloos.

Bron: persbericht