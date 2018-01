Weltrubin ingeslapen wegens kwaadaardige tumor

In 2002 werd Weltrubin als premiehengst goedgekeurd op de NRW Hengstenkeuring en voltooide het jaar daarna de Hengstleistungsprüfung in Warendorf. In de jaren daarna werd de hengst uitgebracht tot de Grand Prix dressuur en was daarna vooral te zien in optredens en quadrilles van Landgestüt Nordrhein-Westfalen.

Reservekampioen

Zoon Whipsaw werd in 2007 reservekampioen van op de Zweibrücker Hengstenkeuring en twee dochters dragen het Staatspremie-predicaat. In de dressuursport zijn nakomelingen actief tot het hoogste niveau, maar misstaan ook niet in de springsport en het mennen.

Bron: Reiter Revue