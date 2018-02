Wenda Welten wint met nieuw record: ‘Dit geeft een enorme boost’

“Het is een prachtige hal in Udenhout maar de deur stond op een kier waardoor en licht doorheen kwam. Daardoor had Firefly wat spanning. Hij dacht echt dat ie aangevallen werd door die deur”, vertelt Wenda Welten lachend over haar eerste proef. “We hadden een fout in de uitgestrekte draf wat een onvoldoende opleverde en in de serie richting die deur kregen we in de laatste wissel een foutje.”

Eigenlijk heel makkelijk

“In de tweede proef had hij die deur al gezien en toen was het goed. Firefly liep super mooi van de hand af, mooi gedragen en met het neusje eruit. Echt top”, vervolgt Welten enthousiast. Het duo werd beloond met hoge punten voor de draftour, de pirouettes en de galopappuyementen. “Hij loopt alles eigenlijk heel makkelijk door, alleen in de wissels mag nog wat meer rust komen en die mag hij nog meer van de grond naar boven springen.”

Perfectionist

Welten reed vandaag haar zesde wedstrijd in het ZZ-Zwaar en heeft de punten voor de Prix St. Georges al ruimschoots op zak. Maar ze is voorlopig nog niet van plan de overstap te maken. “Alles zit er op maar ik ben best een perfectionist. Voor de Prix wil ik het nóg meer gedragen, van de grond af en stiller in de aanleuning. Het plan is om dit outdoorseizoen nog in het ZZ-Zwaar te blijven en de selecties voor het NK te rijden.”

Vertrouwen

De amazone kocht Firfly als vijfjarige en hij was toen net zadelmak. Ze begonnen in het M1 en doorliepen alle klassen. “We zijn nu 2,5 jaar bezig en het gaat hard zat. In het ZZ-zwaar hadden we eerder steeds net kleine dingetjes of juryverschil maar de laatste wedstrijden gaan heel constant. Het gaat steeds beter en raakt steeds meer bevestigd. Dat geeft een stuk vertrouwen. Dat we nu voor het eerst over de zeventig procent heen zijn gegaan geeft een enorme boost, echt super cool!”, aldus de amazone die eerder verschillende paarden in de Lichte Tour uitbracht.

Van Asseldonk scoort

Ook Elles van Asseldonk was goed op dreef in het ZZ-Zwaar. Met Tjello (v. This One Out) won ze de eerste proef met 69,74%. In de tweede proef eindigde het duo met 66,50% als tweede. Lilian Merx reed alleen de eerste proef. Zij behaalde met Darkhill (v. Uphill) een score van 67,64%, goed voor het rode lint.

