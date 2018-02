De carrière van Anne Meulendijks en MDH Avanti N.O.P. lijkt in sneltreinvaart te gaan. Over twee weken maakt de combinatie het debuut in de Wereldbekerwedstrijd op Indoor Brabant. Het KNHS Talent van het Jaar en de door de Stichting Nederlands Olympiade Paard vastgelegde United-zoon maakten onlangs hun internationale Grand Prix-debuut. In Le Mans wonnen ze zowel de Grand Prix als de kür op muziek.