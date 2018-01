Holmén is pas 27 jaar oud en dit was haar tweede Wereldbekerwedstrijd ooit. Maar ze was alle routiniers veel te snel af in een tijd van 38,79 seconden, dankzij krappe bochten en een zeer constant springende Little Sparrow. Dat was ruim een seconde sneller dan Schwizer, die in 39,90 binnen kwam. Staut had zelfs 40,72 seconden voor de barrage nodig.

Het was een rijkgevulde barrage, met maar liefst veertien starts waarvan acht combinaties dubbel foutloos bleven. Michael Whitaker werd vierde met JB’s Hot Stuff (v. Locarno 62), de vijfde plaats was ook voor een H&M paard: Legend of Love (v. Landzauber) onder de Belg Olivier Philippaerts.

Smolders zakt in ranglijst

Drie Nederlanders waren afgereisd naar Zürich voor deze etappe van de Wereldbeker, maar geen van hen mochten zich in de barrage bewijzen. Jur Vrieling en Harrie Smolders eindigden het basisparcours met 4 strafpunten, Leopold van Asten moest opgeven. Smolders stond voor deze wedstrijd nog negende in het Westeuropese klassement, maar is nu gezakt naar de elfde plaats. Kevin Staut gaat aan de leiding.

De beste 18 ruiters gaan naar de Wereldbekerfinale in april, er worden de komende weken nog twee klassificatiewedstrijden verreden. Maikel van der Vleuten staat momenteel 19e, hij was er vandaag niet bij. Het is nog onduidelijk hoe lang de breuk in zijn vinger, die Van der Vleuten in Amsterdam opliep, de ruiter aan de kant zal houden.

