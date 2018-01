Werner Muff grijpt zege in Championat of Stadt Basel

In totaal plaatsten zich negen combinaties voor de barrage van deze 1,55m-rubriek en daarvan bleven er zes nog een keer foutloos.

Schwizer zet eerste foutloze ronde neer

Pius Schwizer zette met About a Dream de eerste foutloze barragerit neer. Eerder op de avond was de Zwitserse ruiter in de Joker-rubriek niet te kloppen met Balou Rubin R, maar in deze rubriek werd Schwizers tijd direct met bijna een seconde verschil verbeterd door Marcus Ehning met Cornado NRW (v. Cornet Obolensky).

Muff neemt de leiding

Luciana Diniz deed daar nog een schepje bovenop en nam als zesde starter in de barrage de leiding over van Ehning. De Portugese amazone liet haar Fit for Fun (v. For Pleasure) in 38,72 seconden foutloos over de streep galopperen en was daarmee net iets sneller dan de Duitser. Daarna was de beurt aan Werner Muff met de KWPN-ruin Daimler (v. Canturano I). De Zwitserse ruiter wilde koste wat kost de zege in eigen huis houden en snelde zowat anderhalve seconde sneller rond dan Diniz.

Ook Olivier Philippaerts was sneller dan Diniz met H&M Legend of Love (v. Landzauber), maar kon niet in de buurt komen van de tijd van Muff. Het Belgische duo eindigde uiteindelijk op de tweede plek. Edwina Tops-Alexander kon als laatste starter nog roet in het Zwitserse eten gooien. De Australische amazone was met California (v. L’Esprit) weliswaar foutloos, maar met 43,81 seconden niet snel genoeg voor de top 5, ze werd zesde.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl