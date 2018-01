Slechts één smet zat er vandaag op de Grand Prix van Werth en Weihegold: de serie om de pas. Verder was het Werth en Weihegold als vanouds. “Ik was heel blij met haar. Ze was fijn te rijden en had goede zin. Ze had kracht, elasticiteit” blikt de amazone terug. “Weihegold was in galop iets te veel ‘aan’, dus na de wissels om de twee was ik heel blij dat die goed gingen en beloonde haar. Maar in de serie om de pas ging het dan toch mis. Ze was gewoon sneller dan ik en toen loste ik het ook nog op de slechtst mogelijke manier op. Dat kan gebeuren. Maar de rest, vooral de piaffe en passage, waren heel goed” aldus Werth.

Weihegold eerste keuze

Na het EK deze zomer liep Weihegold nog in Stuttgart (uiteraard winnend), en vandaag in Amsterdam. “Voor de eerste wedstrijd van dit jaar ben ik heel blij.” Werth weet nog niet welk paard ze mee wil nemen naar de wereldbekerfinale in Parijs, waarvoor ze zich als titelverdediger niet meer hoeft te kwalificeren. “Dat wordt Weihe of Emilio. Ik hoop dat ze beide zo sterk, gezond en fit blijven als nu. Dan kijk ik net voor de finale wie er meegaat, maar Weihegold is op dit moment mijn eerste keuze.” Werth hoopt morgen in de kür vooral foutloos te kunnen rijden. “We hebben verder niets veranderd aan de kür, deze past haar perfect. In Amsterdam is de sfeer altijd heel goed. Zelfs met de training van donderdag in de piste zaten de tribunes al vol en morgen is er een uitverkocht huis, daar kijk ik naar uit.”

Gelukkige amazone

In twee jaar tijd is er dus veel veranderd volgens Werth, die toen Weihegold nog ‘tijdelijk’ over zou nemen van haar toenmalige stalamazone Beatrice Büchwald. Van dat ‘tijdelijk’ is echter weinig terecht gekomen, Werth ging datzelfde jaar nog met de Don Schufro-merrie naar de Olympische Spelen in Rio en de rest is bekend. “In twee jaar is ze ongelofelijk veel verbeterd. Ze is de afgelopen twee jaar zo succesvol geweest, heel constant in haar prestaties en ze verbetert nog altijd. Ik ben een gelukkige amazone.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl