KWPN-hengst Westpoint als ruin verkocht aan Sara Perrucci

Na het vertrek van Kirsten Beckers bij Stoeterij Broere kwam de voormalig verrichtingskampioen en de Wereldkampioen bij de jonge dressuurpaarden weer bij Emmelie Scholtens terug onder het zadel. Zij reed de de KWPN-hengst in zijn jonge jaren naar enorme successen en bracht hem sinds september 2016 uit in de nationale Grand Prix. De voormalige wereldkampioen kwam echter in oktober in de etalage van Helgstrand Dressage.

Sara Perrucci

Enkele weken geleden werd Westpoint als ruin verkocht aan de Italiaanse Sara Perrucci, dat bevestigd zijn voormalige eigenaar Anne Broere aan Paardenkrant-Horsers.nl.

Gisteren bracht Perrucci de vijftienjarige hengst voor het eerst aan de start in de Intermédiaire II in Wellington. Het paar is pas twee weken een combinatie en werden derde bij hun debuut met 66.765%. Naast Westpoint heeft de Italiaanse ook nog de Hannoveraan Diversus (v. Don Frederico) op Midden Tour-niveau lopen.

Vilhelmson wint met KWPN’er Esperance

De Inter II werd gewonnen door Tinne Vilhelmson met de aangewezen Sorento-zoon Esperance met 72.721%. Ook deze negenjarige KWPN’er werd verkocht via de stallen van Andreas Helgstrand en kwam bij de Lövsta stoeterij en Vilhelmson.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl