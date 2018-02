Whitaker en Verdi-zoon beste in Gothenburg

Holmén ging een fractie langzamer foutloos over de finishlijn met Carma (v. Cardento).

Snelle Cornet Obolensky

De Cornet Obolensky’s waren vandaag erg snel in het parcours over 1,55 meter. Marcus Ehning slaagde er niet in om in de barrage alle balken in de lepels te laten liggen, maar noteerde wel ruimschoot de snelste tijd. Hij finishte met Cornado NRW in 35,49 seconden. Ook Steve Guerdat was sneller dan Whitaker, maar kreeg ook onderweg een balk met Corbinian.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl