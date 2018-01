White Turf 2018: paardenraces op een bevroren meer

Tijdens de eerste ren op de laatste racedag van White Turf 2017 ging het mis. Bij het uitkomen van de laatste bocht kwam een van de deelnemende paarden met een hoef in een scheur in het ijs terecht en brak zijn been. De jockey werd gelanceerd en raakte zwaargewond en het paard bleek niet meer te redden. De renleiding achtte het niet meer verantwoord om de overige koersen van die dag plaats te laten vinden en gelastte die af. Meer dan tienduizend bezoekers toonden begrip en begaven zich massaal naar de luxe drank- en eetstands. Eigenaren, jockeys en trainers – waaronder onze Nederlandse trainster Karin van den Bos – konden hun paarden opladen en huiswaarts keren. Einde White Turf 2017.

Oorzaak

De oorzaak van het tragische ongeval werd door onafhankelijke experts onderzocht en de conclusie luidde: vanwege grote temperatuurverschillen hadden zich scheuren in het ijs voorgedaan waardoor het water naar de oppervlakte steeg en holten en scheuren in het ijsoppervlak van de renbaan vormde. Verborgen onder de samengeperste sneeuwbedekking konden en werden deze doorweekte delen echter niet gezien of gedetecteerd. Na het tragische ongeval heeft de voormalige CEO zijn functie neergelegd en werden diens verantwoordelijkheden verdeeld over twee vakgebieden. Voor racing werd dat Annina Widmer met haar uitstekende kennis van zaken als dierenarts, voormalig topruiter en eigenaar van renpaarden en voor evenementen werd dat René Schnüriger met zijn uitstekende sponsorcontacten.

Aandacht voor veiligheid

Om ongevallen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen zullen naast de bestaande veiligheidsmaatregelen drones worden ingezet die voorzien zijn van een infrarood-camera en zal radarapparatuur direct informatie verschaffen over onregelmatigheden in het parcours. Daarnaast worden het gewicht van de gebouwen en de oppervlakte van de infrastructuur op het bevroren meer verkleind en verder van het racecircuit verwijderd om spanningsbelastingen tot een minimum te beperken.

Investering van meer dan 3 miljoen Zwitserse Francs voor de deelnemers

Nadat het krediet was goedgekeurd door de kiesgerechtigde inwoners van St. Moritz, werden de stallen volledig gerenoveerd en zijn zij gereed voor de deelnemende paarden van White Turf 2018. De gebruikelijke stallingskosten die tot nu toe moesten worden betaald, worden afgeschaft. Dit initiatief is een teken van waardering van de St. Moritz Racing Association als organisator van het evenement voor de deelnemers aangezien zij allen hoge kosten betalen – van de reis tot aan de training – om deel te kunnen nemen aan White Turf. Verder zullen rond de racemeetings van 2018 verschillende evenementen worden georganiseerd voor deelnemers en sponsoren. Deze omvatten, op uitnodiging van de St. Moritz Racing Association, de eerste openingsnacht ooit en een feest georganiseerd door de St. Moritz Jockey Club.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Yolande Tilmans