Willem Greve voorlopig aan de kant door blessure

Al met al een flinke tegenvaller voor Greve om topevenementen als Jumping Amsterdam en de hengstenkeuring te moeten missen. Met Carambole (v. Cassini I) won hij in 2015 de Grote Prijs van Amsterdam en werd het jaar erop vijfde.

Ook op de hengstenkeuring in Den Bosch is Greve altijd succesvol met de springpaarden. Vorig jaar werd hij derde met Carrera (v. Larino) in de Grote Prijs. Nu zou hij naast Carrera ook met Grandorado TN (v. Eldorado vd Zeshoek) en Broere Extase (v. Casall) aan de start verschijnen.

Ook had Willem Greve een reis naar het Winter Equestrian Festival in Wellington op het programma staan die door zijn blessure nu niet doorgaat. Hoe lang Greve aan de kant moet blijven is nog niet bekend.

Bron Paardenkrant-Horses.nl