Wilm Vermeir geeft Duitsers het nakijken in avondrubriek Braunschweig

Vermeir was met de Shindler de Muze-dochter de enige buitenlandse combinatie in de Duitse top tien. Samen met drie andere combinaties plaatste het duo zich voor de barrage. De Belgische ruiter en de twaalfjarige vosmerrie kwamen met 34,60 seconden aan de finish van de barrage en dat was met een verschil van 0,09 seconden goed voor de eerste plek. Twee weken geleden in Lier schreef het duo ook al een van de 1,45m-rubrieken op zijn naam.

Max Haunhorst

Max Haunhorst was met Chaccara (v. Chacco-Blue) de tweede en laatste combinatie, die in de barrage foutloos bleef. Het Duitse duo kwam met 34,69 seconden op de klok aan de finish. Haunhorst en de negenjarige merrie zijn in goede vorm, vorig weekend in Gothenburg wonnen ze twee 1,40m-rubrieken en eindigden ze op de tweede plaats in een 1,45m-rubriek.

Top vier

Philipp Weishaupt met Call me Eva en Christian Kukuk met Lukas (v. Loccorotondo) waren de andere twee combinaties in de barrage. Weishaupts Call me Eva, net als Chaccara een dochter van Chacco-Blue, was met haar ruiter de snelste vierfouter en werd derde.

Klik hier voor alle uitslagen



Bron:Paardenkrant-Horses.nl