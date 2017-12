Wim Spreij overleden

In het begin van deze eeuw ontwikkelde Wim Spreij met zijn bedrijf Reduson een op dat moment revolutionair systeem voor ruiters en instructeurs om tijdens de les gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren. Het ‘oortje’ van Reduson veroverde de dressuurwereld.

Het Sportpaard

Begin 2007 was Wim Spreij mede-oprichter van het hippische vakblad voor sport en fokkerij ‘Het Sportpaard’. Eind 2012 ging dit weekblad op in de Paardenkrant.

Kort na het ontstaan van Het Sportpaard was Spreij betrokken bij de oprichting van HorseTelex, de voortzetting van www.paardenfokken.nl. Deze online database met pedigrees van sport- en fokpaarden was het geesteskind van Mick Hanswijk, die in de eigenaren van Het Sportpaard de juiste partner vond om zijn fokkerijdatabase mondiaal uit te bouwen.

Grote motor

Wim Spreij, die vier talen vloeiend sprak, was de grote motor achter die internationale groei van HorseTelex. Van doorslaggevend belang was de ontwikkeling van HorseTelex Results, het systeem dat alle uitslagen van alle FEI-wedstrijden over de hele wereld opslaat en verbindt met de pedigrees van alle paarden die op internationale concoursen (springen, dressuur, eventing) worden uitgebracht.

ISV en IPV

Onder leiding van Wim Spreij koppelde HorseTelex een heel compleet en nauwgezet puntensysteem aan elke individuele prestatie die een paard levert vanaf 1.30 m springen en Lichte Tour-dressuur (International Sport Value). Hierdoor kan HorseTelex Results wereldranglijsten maken voor hengsten in verschillende leeftijdscategorieën (International Progeny Value). Binnenkort komen door Wim Spreij ontwikkelde merrie-rankings beschikbaar, gebaseerd op de internationale prestaties van nakomelingen van merries.

Wim Spreij was al enige tijd ziek, maar hij bleef toegewijd aan HorseTelex en zijn medewerkers. Wims collega’s en de medewerkers van Eisma Horsesmedia, waar HorseTelex onderdeel van uitmaakt, zijn verslagen door dit verlies.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl