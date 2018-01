Kasprzak won haar Inter II-debuut met de negenjarige ruin met een score van 74,824%. Op facebook laat de Deense amazone weten dat het haar nog makkelijk afgaat om Quarton te rijden: “Quarton is gewoon makkelijk om te zitten.”

Kleine storing

Alleen in de piaffe kreeg Kasprzak een paar kleine storinkjes: “Ik had het alleen mis bij de piaffe, maar verder was hij de hele proef heel goed bij me, dus ik ben heel blij met ons debuut.”





Bron: Horse2rider