Winnend rentree voor Rosamunde in WB-Del Mar

Na de wereldbekerfinale in Omaha vorig jaar besloot Peters in overleg met de eigenaren van de merrie om haar een tijdje uit de spotlights te halen. “De reden dat we haar even thuis hielden was omdat ze zo opgewonden raakte dat ze helemaal niet meer kon stappen. Ze deed alle oefeningen en zei nooit ‘nee’, maar we hebben ervoor gekozen om eerst thuis net zo veel te stappen en te stretchen tot alles weer in orde was. Soms moet je gewoon even een stapje terug doen, hoe graag je ook in die ring wilt blijven rijden. Het is belangrijk dat je altijd naar je paard blijft luisteren en vandaag werd duidelijk dat de beslissing om een tijd rustig aan te doen, de goede is geweest”, aldus Peters na afloop van zijn winnende rit.

Suppenkasper

Het was een succesvolle dag voor Peters, eerder had hij met zijn nieuwe troef Suppenkasper de nationale Grand Prix gewonnen met 75,65%. “Ik heb nog nooit een paard gehad dat ik zo met rust moest laten in de ring”, vertelde Peters. “Er zijn altijd momenten dat je een paard even wat moet aanmoedigen, maar hem moet ik altijd proberen iets minder te laten doen. Mijn vrouw Shannon zegt steeds ‘less is more’ en ze had gelijk. De verbetering in de ring heb ik dan ook aan haar te danken.”

Peters wilde een nationale proef rijden met de Spielberg-zoon om een paar veranderingen in het losrijden uit te kunnen proberen. Tussen de wedstrijden door heeft Peters regelmatig contact gehad met Helen Langehanenberg, die naar aanleiding van de video’s steeds advies heeft gegeven. “Ik moet echt leren om hem net zo goed te rijden als Helen en dat is zo leuk. Het is een uitdaging en in deze sport ben je gewoon nooit uitgeleerd.”

Bron: Chronofhorse