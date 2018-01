Winnend WB-debuut voor Sabine Schut-Kery en Sanceo in Del Mar

In de Grand Prix kwam de meeste concurrentie van Dawn White-O’Connor met Legolas. De zoon van Laomedon loopt in Californië zijn laatste wedstrijden met de stalamazone van Steffen Peters, voordat hij over een paar weken met wedstrijdpensioen gaat. Het duo kreeg 71,217% van de jury en vormde daarmee geen bedreiging voor Schut en de San Remo-hengst, die 74% scoorden. De derde plek was voor Charlotte Jorst met Nintendo (v. Negro), zij kwam uit op 67,413%.

Kür

In de kür was het Jorst, die het dichtstbij Schut en Sanceo kwam. De KWPN’er kreeg 71,850% voor zijn optreden met Jorst en Sanceo kreeg 74,100% op zijn protocol. White en Legolas eindigden in de kür met 70,700% op de derde plaats.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl