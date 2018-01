Winst voor Gerco Schröder en Glock’s Debalia in 1,40m-rubriek in Zuidbroek

Sosath had de elfjarige Cadora gezadeld voor deze rubriek en de Duitse ruiter liet de Catoki-dochter in 35,96 seconden over de eindstreep galopperen. Schröder kwam met Debalia in 35,75 seconden aan de finish en hield daarmee de zege in eigen land.

Jochems en Nooren

Jochems volgde met Captain Cooper (v. Namelus R) met een rit in 36,45 seconden op de derde plaats. Lisa Nooren en Hocus Pocus de Muze (v. Tinka’s Boy) voltooiden de barrage foutloos in 36,83 seconden en mochten zich als vierde opstellen voor de prijsuitreiking.

Ex aequo

Julian de Boer en Thomas Brandt eindigden ex aequo op de vijfde plek. De Boer had de negenjarige Everton (v. Zacharov TN) gezadeld voor deze rubriek, waarmee hij sinds twee maanden internationaal uitkomt en de Duitse ruiter kwam met Kia V (v. Heartbeat) in actie. Beide combinaties kwamen in 37,40 seconden foutloos aan de finish en maakten daarmee de top 5 compleet.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl