Winst in GMB Wintercompetitie voor Wiefferink en Gacarla VDL

In de finale van de GMB Wintercompetitie voor zes- en zevenjarige springpaarden is de titel gewonnen door Maud Wiefferink en de Arezzo VDL-dochter Gacarla VDL. De merrie was één van de twee barragekandidaten die foutloos bleef. Totaal namen er vijf jonge paarden deel aan de barrage op Indoor Drachten.