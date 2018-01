Winst Championat of Leipzig voor Christian Ahlmann

Christian Ahlmann schreef met de 13-jarige merrie Ailina (v. Chico’s Boy) de Championat of Leipzig op zijn naam. De Duitser kwam in 34,19 seconden over de finish. Ook de tweede plaats was voor een Duitser, Mario Stevens had 35,75 seconden nodig voor de barrage met hengst Credo (v. Caretino).