Winst voor Hosmar en Vermeulen in selecties Para Dressuur Trophy

Tijdens de selectiewedstrijden rijden de Grades IV en V en de Grades I, II en III in handicap. In de strijd van Grade IV en V was Frank Hosmar ongenaakbaar. Hij werd in beide proeven eerste en tweede. De winst haalde hij met zijn vertrouwde Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) en de tweede plek met zijn jongere talentvolle Guetta (v. Sandreo).

Nieuw paard voor Van den Horst

Net als tijdens de eerste selectiewedstrijd in Hellendoorn won Demi Vermeulen met haar Ciska II ook nu beide proeven. Op plaats twee stond Rixt van der Horst, die sinds een maand de beschikking heeft over een nieuw paard. Deze Findsley is een zevenjarige merrie van de hengst Belissimo. Rixt was na afloop zeer tevreden over de prestaties van haar nieuwe troef. “Ik rijd haar pas sinds vier weken en we hadden haar nu vooral meegenomen om uit te proberen. Ze was echt heel braaf, we zullen haar nog een paar keer meenemen en dan kijken hoe we verder gaan. Natuurlijk waren er best nog wat mis-communicaties, maar voor nu ben ik heel blij. Ik heb Findsley op lease basis ter beschikking van Lisa Sanders. Het uiteindelijke doel zijn de Paralympics in Tokyo.”

Heuitink: ‘Kwalitatief goed veld’

Ook bondscoach Joyce Heuitink was aanwezig in Zuidwolde. “Het was een kwalitatief goed deelnemersveld en er waren een paar fijne nieuwe paarden in beeld”, laat Heutink weten. De bondscoach doelde daarbij op paarden van Hosmar, Vermeulen en Van der Horst. “Guetta van Frank Hosmar, heeft veel uitstraling, techniek en souplesse. Demi Vermeulen heeft aan Ciska II een ervaren paard met veel gummi in draf en een mooi front en daarbij goede begeleiding van Femke Beljon. Rixt van der Horst is nog maar een maand een combinatie met haar paard, maar het is nu al een elegante sympathieke verschijning. Het is een paard met een hele goede stap en veel ruimte en afdruk.”

De beste acht combinaties van de selecties gaan naar de kwalificatiewedstrijd op vrijdag 26 januari tijdens Jumping Amsterdam.

Uitslag KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy Zuidwolde

Grade IV en V Team test Individuele proef

1. Frank Hosmar (Haarle) – Alphaville N.O.P. 71.34% 74.11%

2. Frank Hosmar (Haarle) – Guetta 69.94% 71.67%

Grade I, II en III

1. Demi Vermeulen (Zevenaar) – Ciska II 71.4% 71.18%

2. Rixt van der Horst (Nistelrode) – Findsley 70.29% 69.85%

Bron: Persbericht KNHS