Ynès Hendriks: ‘Hard werken aan gedragen drafgedeelte beloond’

Met de elfjarige Sandreo-zoon rijdt Hendriks sinds tien maanden op Lichte Tour-niveau. “We hadden één grote fout, in de uitgestrekte galop wisselde hij voor me aan. Verder heb ik een hele fijne en constante proef kunnen rijden. Het drafgedeelte wordt steeds meer gedragen. Daar heb ik heel hard aan moeten werken, maar zie dat nu duidelijk terug in de punten”, vertelt Hendriks enthousiast.

Blijft verrassen

De amazone traint sinds enige tijd bij Marion Schreuder. “Eerder heb ik altijd gelest bij Sjef op ’t Hoog, hij heeft voor mij de basis gelegd. Later is Marion daar bij gekomen. Inmiddels les in alleen nog maar bij Marion. Het is altijd een heel uitje, maar dat is het zeker waard.” Ze vervolgt: “Cilian was mijn eerste paard na de pony’s en hij blijft me verrassen. Destijds konden we beide geen wissels, maar ik heb er hartstikke veel van geleerd!”

Oefenwedstrijd Intermediaire II

Het einde is voor de combinatie nog lang niet in zicht. “Thuis ben ik fanatiek aan het trainen voor de overstap naar de Intermediaire II. De wissels om de pas kent hij nu redelijk goed en ook de piaffe en passage lijken er aan te komen. Misschien rijd ik hem binnenkort een keer op een oefenwedstrijd in de Intermediaire II”, aldus Hendriks.

Van den Brink wint Grand Prix

In de Grand Prix, welke werd gecombineerd met de U25 Grand Prix, streek Dindi van den Brink de overwinning op met haar Chess Sarajo V (v. Havidoff). De amazone kwam uit op 64,46%, ruim twee procent meer dan de als tweede geëindigde Santoucha van der Meij met Winsor (v. Kingston). Er was ook een net voldoende score voor Melanie Woutersen en Adelheid (v. Flemmingh).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl