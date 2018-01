Zege Dawn White en Legolas in WB-kür Temecula

Na de zege in de Grand Prix van Temecula maakten de eigenaren van Legolas bekend dat de zestienjarige zoon van Laomedon in april met pensioen gaat. De afscheidstour van Peters voormalige topper is met twee overwinningen mooi begonnen.

Officieel afscheid

Precies een jaar geleden debuteerde Dawn White met Legolas en na de wereldbekerwedstrijd in Temecula heeft White nog drie wedstrijden op het West Coast Dressage Festival te gaan. Eind april wordt de serie afgesloten in Californië. Op deze slotwedstrijd neemt Legolas officieel afscheid.

Jorst en Akeem Foldager

In Temecula kwam naast White alleen Charlotte Jorst aan de start in de wereldbekerkwalificatie. Jorst scoorde met Akeem Foldager slechts 65.40%. De zoon van Akinos werd door Jorst in 2015 van Andreas Helgstrand gekocht. Het was weer de eerste wedstrijd voor het paar sinds maart vorig jaar.

