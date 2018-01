Zege voor Michael Duffy in Provincie Noord-Holland Prize

Slechts vier van de 38 combinaties plaatsten zich voor de barrage van de 1,45m-rubriek op Jumping Amsterdam vanmorgen, twee combinaties kregen een tijdfout in de basisomloop en maar liefst zes combinaties verlieten vrijwillig voortijdig de ring.

Barrage

Daniel Deusser mocht als eerst van start in de barrage en de Duitse ruiter zette een snelle foutloze rit neer met Equita van t Zorgvliet (v. Cassini I). John Whitaker kwam als tweede in actie met Argento. De 62-jarige Brit, die vier jaar geleden in Amsterdam de Grote Prijs won, was net als Deusser foutloos, maar was dik een halve seconde sneller en nam de leiding over van de Duitser.

Nog sneller

Michael Duffy kwam als derde in de ring met Castlefield Rubinus en bleef niet alleen foutloos, maar verbeterde op zijn beurt de tijd van Whitaker met bijna een halve seconde. Het jonge Ierse toptalent eindigde met deze prestatie op de eerste plaats met de Rock Forever-zoon.

“Ik heb de ronde van John gezien en ik dat ‘oh my’ hoe ga ik dat verbeteren, maar ik heb mijn best gedaan en het lukte”, aldus de 21-jarige ruiter na afloop.

Top vijf

Glenn Knoester was met Clint Easter (v. Clinton) goed voor het beste resultaat. Het duo kreeg een tijdfout in de basisomloop en eindigde daarmee op de vijfde plek achter William Whitaker met Ilusionata Van´t Meulenhof. De Britse ruiter kreeg zeven strafpunten in de barrage.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl