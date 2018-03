Zege in Special Wellington voor Holzer en Sir Caramello

De zege was niet unaniem, twee van de juryleden plaatsten Holzer en de goedgekeurde zoon van Sir Donnerhall I op de eerste plaats en de andere juryleden zetten het duo op de tweede, derde en vijfde plek, maar met een score van 70,149% was Holzer de enige met een resultaat van boven de zeventig procent.

Sprakeloos

“Ik ben sprakeloos”, vertelde Holzer na afloop op Dressagetoday. “Dit paard heeft zo een enorme weg afgelegd. Ik had nooit gedacht te winnen, maar toen ik de proef terug keek zag ik zulke fantastische stukken.”

Tijd nodig gehad

“Het is moeilijk geweest voor hem de balans te vinden met zijn grote bewegingen om ook te verzamelen. Hij heeft echt tijd nodig gehad om dit te ontwikkelen. Deze overwinning laat zien hoe belangrijk het is dat je een eigenaar achter je hebt staan, die dit begrijpt”, aldus Holzer over de eigenaar van Sir Caramello, P.J. Rizvi van Peacock Ridge. Rizvi is ook de eigenaar van Breaking Dawn, waarmee Holzer in 2012, toen nog voor Canada, uitkwam op de Olympische Spelen in Londen.

Bron: Dressage-news