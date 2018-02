Zege voor Vanderveen en Bull Run’s Faustino de Tili in Wellington

Ruim zestig combinaties kwamen aan de start van deze hoofdrubriek van de dag in Wellington en daarvan bleven er twaalf foutloos. Vanderveens landgenoot Andrew Kocher was met de KWPN-merrie Kahlua (v. Tygo) goed voor de tweede tijd en Eduardo Menezes maakte de top drie compleet met Caruschka (v. Berlin)

‘Game on’

“Hij is zo constant als mijn speedpaard – al zou je dat vanwege zijn grootte niet verwachten”, aldus Vanderveen na afloop van de rubriek. “Hij houdt ervan om plezier te hebben en dat hebben we in de snelheidsrubrieken. Het is bij hem echt ‘Game on’, hij kijkt naar de volgende hindernis, dat houdt het interessant en spannend voor hem.”

De overwinning gisteren van Vanderveen en de imposante schimmelhengst is de tiende zege in een FEI-rankingproef in het afgelopen jaar.

Kahlua

Kocher en Kahlua zijn ook goed op dreef op het moment. Twee weken geleden won de Amerikaan nog een 1,45m-rubriek in Wellington met de donkerbruine merrie en woensdag werd het duo ook al tweede in de 1,45m-proef, net als gisteren.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/PBIEC