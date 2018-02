Zes KWPN’ers in top elf in Hong Kong

In de 1,45m-rubriek voorafgaande de Longines Masters in Hong Kong bevolkten zes Nederlands gefokte paarden de top elf. Robert Smith was de snelste in de Tabel A-wedstrijd met de door H. Ekkel in Vriezeveen gefokte Cimano E (v. Unaniem). A.R. Manders uit Holten fokte de Clinton-zoon Cordess die tweede werd onder Christian Kukuk. Gerco Schröder was met zijn derde plaats de beste Nederlander op Glock’s Debalia (v. Numero Uno).