Zilveren zwepen KFPS-finale voor Marrit Reusien en Esther Liano

Sandra de Groot won met Tys T. van Sessing (Bartele 472) het kampioenschap in de klasse B. Annemieke Wijbenga was in de klasse L1 goed voor de beste prestatie met Sybren PW (Beart 411, stbnaam Sybren fan de Tibsterwei) en won eveneens de Young Talent Award. Deze prijs was voor de ruiter/amazone onder de 25 jaar met de hoogste gemiddelde score over de gehele competitie. Marrit Reusien veroverde in de L2 het kampioenschap met Rien fan de Brinkhof (Wied 409, stbnaam Rients) en kreeg de eerste Zilveren Zweep overhandigd.

M1 t/m ZZ-licht

Zondag waren de combinaties uit de M1 t/m ZZ-licht aan de beurt. Annette Verbeek was met Hedwig fan Stjinnendaam (Dries 421) goed voor de hoogste M1-score en won het kampioenschap. In de M2 bleef Ingeborg Klooster met Izak fan d’ald Loop (Pier 448) iedereen voor en kreeg het kampioenslint omgehangen. Marrit Reusien had met Jarn van de Brinkhof (Wikke 404, stbnaam Jarno R.) nog een ijzer in het vuur voor de tweede Zilveren Zweep, maar die ging aan haar neus voorbij. Ze kreeg wel het kampioenslint omgehangen in de Z1. De proef van Ykje Baron met Jitze fan Bronny Friesians (Tsjalle 454, stbnaam Jitze fan ‘e Tsjerkebuorren) was in de klasse Z2 goed voor de overwinning. Esther Liano won met Stal Liano’s Doede (Lammert 260, stbnaam Doede fan Groot Malckenhorst) de klasse ZZ-licht en kreeg voor haar prestatie de tweede Zilveren Zweep.

Subtop

Naast de B t/m de ZZ-licht klassen stonden er ook subtop-rubrieken op het programma in Sonnega. Sabine van de Loenhorst bracht er Epke 474 (Beart 411) voor het eerst aan de start in de ZZ-Zwaar en won met 63,57%. Wendy Okkema schreef de Prix St.Georges op haar naam met Stal Okkema’s Eos (Olgert 445, stbnaam Eos van de Hondshoeve) met 61,54%. De winnaar in de Intermédiaire I was Bennie van Es met Dorian van Soma (Olgert 445) met 66,10% en Melanie Mouthaan won de gecombineerde rubriek Intermédiaire II en Grand Prix met Wilke-C van de Wijdewormer (Fabe 348) met 59,62%. De kür op muziek op Lichte Tour-niveau werd gewonnen door Leonie Evink met Wylster 463 (Rindert 406) en in de Zware Tour door Karen Beijaard met Imke van de Miëde (Olof 315).

Bron: KFPS