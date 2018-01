Zonik en Don VHP Z vastgelegd door N.O.P.

“Harrie Smolders staat momenteel op de tweede plek in de Longines Wereldranglijst springen. Met Don VHP Z is hij het afgelopen seizoen ontzettend succesvol geweest, met onder andere een zilveren medaille op het EK in Zweden, de overwinning met het team in de finale van de Longines FEI Nations Cup in Barcelona en winnaar van de Global Champions Tour. Een combinatie die we zeker in de picture hebben voor het WK 2018 in Tryon”, zegt N.O.P.-voorzitter Ieko Sevinga in persbericht.

Zeker hoge ogen

“Voor Edward Gal is Zonik echt een ‘upcoming star’. Het EK kwam in 2017 wat te vroeg voor de tienjarige dressuurhengst, die sinds dinsdag ook door het KWPN-stamboek erkend is voor de fokkerij. Tijdens de London Olympia Horse Show in december schreven de Nederlandse kampioenen een persoonlijk record en de winst in de FEI Grand Prix op naam en werd de combinatie in hun wereldbekerdebuut derde in de kür op muziek. Dit weekend komt Zonik aan start in de wereldbekerwedstrijd op Jumping Amsterdam. Het volgende outdoorseizoen, en hopelijk ook de Wereldruiterspelen in North-Carolina, zal hij met Edward Gal zeker hoge ogen gaan gooien.”

Acht N.O.P.-paarden

Op dit moment zijn acht paarden vastgelegd door Stichting Nederlands Olympiade paard. Naast de twee nieuwe toevoegingen zijn dat Jur Vrielings VDL Glasgow van ’t Merelsnest, Anne Meulendijks MDH Avanti, Merel Bloms Rumour Has It, Sanne Voets’ Demantur, Frank Hosmars Alphaville en Nicole den Dulks Wallace.

Bron: Horseman