Zoutendijk debuteert sterk met ‘leasepaard’ Zilverstar

Zilverstar is nu weer terug op zijn geboortegrond. Hij werd namelijk geboren bij E. ’t Hoofd uit het Drentse Nieuweroord.

Succesvol debuut

Zoutendijk least sinds oktober Zilverstar van Von Martels die afgelopen zomer woonachtig was bij Leida Collins-Strijk in Riethoven. Vandaag in Oud Gastel maakte het duo hun wedstrijddebuut in de Prix st. Georges. Met een percentage van 66,71% werd het duo vierde. Aan Eurodressage liet Zoutendijk weten: ”Ik ben erg blij met dit paard. Ik zal Zilverstar gaan rijden bij de Young Riders en proberen een teamplaats te bemachtigen.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage