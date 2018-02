Madeleine Witte moest vanmorgen al vroeg het spits afbijten met de hengst Wynton. Het paar liep een sterke proef met onder meer een mooie piaffe-passage-tour. Jurylid Marietta Almasy zette Witte zelfs op de derde plaats. Het totaal percentage kwam uit op 72.957% en een vijfde plaats. Een uitstekend resultaat na de lange internationale wedstrijdpauze voor het paar.

Foutjes kosten Van der Meer hoge klassering

Na de pauze kwam de tweede Nederlander in de baan. Patrick van der Meer kreeg na de mooie stap Zippo moeilijk in de piaffe wat veel punten kostte. Ook later in de wissels om de pas sloop nog een fout. Van der Meer moest met de Rousseau-zoon genoegen nemen met de elfde plaats met 69.174%.

Verjaardagscadeau

De toon werd gezet door Dorothee Schneider die op haar 39ste verjaardag met Sammy Davis jr naar 76.739% danste. Hoogte punten waren de piaffe en passage met fraaie overgangen. Tussen de twee galoppirouettes kreeg de combinaties een slordige fout in de wissel. De San Remo-zoon dacht even aan de serie die in de Special zit. Met twee eerste, twee tweede en een derde plaats werd Schneider uiteindelijk tweede met 76.739%.

Blue Hors Zack derde

Daniel Bachmann Andersen kwam vervolgens met de in Nederland gefokte Deense hengst Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) tot een percentage van 74.739. De hengst was niet altijd even ontspannen, maar maakte geen fouten. De juryleden lagen met de punten nogal uit elkaar. De hoogste score van 77.50% gaf Christof Umbach. Almasy en Fouarge gaven de Deen 72.174%, de laagste score. Het eindresultaat leidde tot de derde plaats.

PR voor Langehanenberg en Damsey

Helen Langehanenberg was de slotamazone met de zestienjarige hengst Damsey FRH. De zichtbaar dikke buik van de zwangere Duitse zat haar niet in de weg en met veel flair zette ze 78.043% op het scorebord. Net als Schneider imponeerde de combinatie in de piaffe-passage tour. Drie juryleden plaatsten Langehanenberg als eerste, Fouarge gaf haar zelfs meer dan 80%. Haar eindtotaal van 78.043 betekende een persoonlijk record voor de Duitse met de Dressage Royal-zoon.

Bekijk hier de proef van Langehanenberg en Damsey:

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl