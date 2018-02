Zware Tour hengst Atze is erkend bij KWPN

De sportcarrière van de bijzonder gefokte Atze heeft het afgelopen jaar een stroomversnelling genomen. In januari 2017 vertelde Anouk Noordman nog na haar winst in het ZZ-Zwaar: ”Het is een heel talentvol paard met aanleg voor piaffe en passage. We hebben hem in mede-eigendom en uiteindelijk is verkoop wel het doel. Eerst gaan we aankomend dekseizoen hem weer wat meer promoten voor de dekkerij en op den duur zal ik hem een keer Lichte Tour starten, maar hij is nog jong dus heel veel haast heeft dat niet.” Precies een jaar later debuteerde de combinatie met twee keer bijna 62% in de Intermediaire II.

Bijzonder gefokt

Atze is een zoon van Astor die is ingeschreven is bij het Noord-Europees Warmbloed Paard. Verder terug in de vaderlijn kom je dan bewezen hengsten tegen zoals Wolfgang en Farn. De moederlijn van Atze zit vol met tuigpaarden: moeder Beauvilina is een stermerrie met als vader de tuigpaardhengst Sander. Ook van moederskant voert Beauvilina het tuigpaardenbloed via Renovo-zoon Cinovo.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl