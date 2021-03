1.60 combi’s in overvloed in de March Deals-collectie

Vanaf vandaag 15 maart 12 uur is de March Deals collectie te ontdekken op www.horsedeals.auction. In het aanbod diepvries rietjes zijn Nixon van het Meulenhof, Bisquet Balou, Ampère, Ephebe For Ever en Stedinger enkele van de nieuwkomers. Ook de felbegeerde Chacco Blue, Baloubet du Rouet, Chacfly, Diarado en Conthargos zijn er opnieuw bij, net als Diamant de Semilly, F-one USA en Mylord Carthago.

Bij de dertien embryo’s gaat het over zeven ingevroren en zes reeds ingeplante embryo’s. Prima Donna van ’t Roosakker is opnieuw vertegenwoordigd, ditmaal in combinatie met Bacardi of Chacco Blue, of een reeds ingeplant uit Chacfly! Prima Donna is gefokt uit Kassandra van ’t Roosakker, die begin dit jaar voor maar liefst 150.000 Euro werd verkocht.

Bustique x Eros Platière

Een bijzonder interessante aanbieding is het te verwachten veulen van Bustique x Eros Platière. De hengst Bustique werd immers net om zijn goede fokresultaten terug naar Europa gehaald, ondanks hun nog jonge leeftijd springen veel nakomelingen reeds 1.50/1.60 niveau. De merrie Ice Baby uit Eros Platière springt zelf ook op het hoogste niveau!

1,60

Nog een dubbele 1.60 combinatie is er in de aanbieding met Tobago Z x Andrea. Scuderia 1918 Tobago Z is bijzonder succesvol onder Daniel Deusser en de merrie Andrea (Marome NW) liep 1.60 net als haar volle broer Vampire dat deed onder Gert-Jan Bruggink.

In deze March Deals collectie zijn dus wederom enkele uitzonderlijke 1.60-combinaties te

verkrijgen! Bieden kan tot en met 22 maart.