100 wespensteken worden merrie fataal

Savannah, de merrie van Jules Scotland, stond vanwege een behandeling aan kissing spines overdag in het land en ’s nachts op stal. Om zes uur ’s morgens kreeg Jules een sms van de buurman dat het paard tegen de stal stond te slaan. Het werd ook even rustig op stal, maar daarna ging het kabaal weer door. Scotland dacht dat de merrie geen voer meer had en daarom tegen de wand sloeg.

Bloedbad

Het bleek dat er een wespennest in de stal zat. De wespen waren verstoord door de merrie en in de aanval gegaan. “Het was een groot bloedbad toen ik aankwam”, aldus Scotland. “Ik zag dat Savannah’s hoofd onder de zwarte bulten zat en haar ogen waren zo gezwollen dat ze ze niet open kreeg. Ze had ook de afsluitbalk van de stal kapot geslagen en stond wild om zich heen te slaan.”

Verdovingsgeweer

Door de paniek van de merrie kon de dierenarts haar niet verdoven. Een andere dierenarts met een vergunning om te verdoven met een geweer is uiteindelijk overgekomen. Deze dierenarts heeft een praktijk een uur verderop, dus het enige wat de eigenaresse kon doen is verdere schade te proberen voorkomen. Vervoer met een paardenambulance was ook te risicovol, dan moest de merrie dusdanig verdoofd worden dat ze niet meer kon staan en moest ze geïntubeerd worden.

Gebroken kaak en oogkas

Na twee schoten met het verdovingsgeweer werd de merrie eindelijk rustig, maar moest vanwege de verwondingen ter plekke worden afgeschoten. De dierenartsen denken dat het paard haar kaak en oogkas gebroken had door het paniekerige gedrag in de stal. Later vonden ze het wespennest in de stal.

