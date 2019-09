127.000 euro voor volle broer Darry Lou bij Z-veulenveiling

Dat er voor sommige veulens grof geld betaald zou worden op de tweede avond van de Zangersheide Quality Auction stond van tevoren wel vast. Maar welk veulen zou het meeste opleveren? De Chacco-Blue uit de moeder van Dominator Z? Of misschien het merrieveulen wiens moeder al drie top springpaarden opleverde? Het werd uiteindelijk de volle broer van Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve), de succesvolle voshengst die met Beezie Madden twee weken geleden Spruce Meadows won.

Dit veulen, Troy Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve), is ook een vos en heeft dezelfde brutale uitstraling als zijn grote broer. Moeder Venus (v. Nabab de Reve) sprong zelf op 1m45-niveau.

Bijna een ton voor Cobra 2000 Z

Gisteren was een halfbroertje van Dominator Z, Christian Ahlmanns jonge springkanon, de veilingtopper met 119.000 euro. Op dag twee ging een Chacco Blue-zoon uit dezelfde moeder voor 92.000 euro van de hand. Deze Cobra 2000 Z (Chacco Blue x Cassini I) komt uit de Holsteiner merrie Cephale (v. Franklin), die zelf op 1m40-niveau sprong. Vorig jaar zat er ook al een veulen van haar in de Z-collectie, van For Pleasure. Die wisselde toen voor 52.000 euro van eigenaar.

Duurste merrieveulen van Lord Z

Er werd 64.000 euro betaald voor Loriana Philyra V.V. Z, een dochter van Pilar Cordon’s Coriana van Klapscheut, die op 1m50 niveau liep. Merrieveulen Copine de la Vie Z (Chacco Blue x Heartbreaker) stopte de veilingklok op 62.000 euro. Haar moeder leverde al drie springpaarden op het hoogste niveau.

Nog zes veulens boven de 40.000

Naast bovenstaande veilingtoppers werden nog zes Zangersheideveulens voor bedragen van 40.000 euro of meer verkocht. Hengstveulen Cleveland Hero Z (Comme Il Faut x Vivald’ick) werd afgeslagen op 50.000 euro. Hij komt uit dezelfde lijn als Jos Lansinks Electra van t Roosakker.

Etoile Aeg Z (Emerald van ’t Ruijtershof x Heartbreaker) is de zoon van Tereusa, de KWPN-merrie die onder Joris Aegten 1m50 sprong. Hij leverde 45.000 euro op.

Bron: Horses.nl