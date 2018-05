1500 CHF boete voor valse vaccinatiegegevens in FEI paspoort

Op de paspoorten van het 2*-paard The Artist Almost Famous en het 1*-paard MHS Twenty Twenty was er geknoeid met stempels en batchnummers van vaccinaties. Ook had Matthew Wright entingen toegevoegd en vervalst op de paspoorten.

Groom krijgt schuld van vervalsing

Wright, die de paarden uit de competitie terugtrok, zou bij de FEI-officials hebben toegegeven dat hij de details in de paspoorten had vervalst. Later kwam de ruiter met een andere versies van het verhaal waarin hij zijn groom de schuld in de schoenen schoof.

Ruiter blijft verantwoordelijk

De FEI wees in de zaak Matthew Wright als verantwoordelijke persoon aan, ook al zou de groom de documenten hebben vervalst. “Wright is aansprakelijk voor zijn paarden, inclusief hun vaccinatiestatus”, aldus het FEI tribunaal. Het feit dat Wright later de schuld bij de groom legde, maakte het moeilijk om sterk bewijs te leveren en een bijbehorende ​​sanctie op te leggen. De groom in kwestie was niet geregistreerd bij de FEI en het zou daarom moeilijk zijn om hem een ​​boete op te leggen. De FEI stelt dat een ruiter altijd verantwoordelijk is voor de paarden en de paspoorten.

De partijen kwamen overeen dat een passende sanctie een geldboete van 1500 CHF was. Elk zal zijn eigen juridische kosten betalen.

Bron Horsetalk