19.000 euro voor Kjento-zoon op KWPN Online

Kjento-zoon Reafun was vanavond op de KWPN Online Veulenveiling 6 een van de eerste veulens, die werd afgeslagen. Met het bedrag van 19.000 euro stond het zwarte hengstje lange tijd op grote afstand met de rest van de veulens, maar toen de veiling bijna voorbij was, kwam Riona van Kairos (v. Franziskus) nog behoorlijk dichtbij. Dit merrietje werd uiteindelijk verkocht voor 16.000 euro. Beide veulens zijn verkocht naar de Oekraïne.

Romance (v. Kjento) en Risen Ts (v. Vaderland) verwisselden allebei voor 9.000 euro van eigenaar en daarmee bestond de top vier uit enkel dressuurveulens. Het merrieveulentje van Kjento verhuist naar Spanje en het voshengstje van Vaderland blijft in Nederlandse handen net als Rambo-T (v. Q-Chacco Blue) – het duurste springveulen van de veiling – en Rodyum BR (v. Taminiau), die beiden voor 8.500 euro werden verkocht.

Omzet

Er was behalve uit Nederland, Oekraïne en Spanje ook interesse uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en Denemarken. De totale omzet was 221.500 euro en dat komt neer op ruim 6.150 euro per veulen.

Bron: Horses.nl