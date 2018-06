20.000 euro voor zoon Diamant de Semilly op Borculo JST-veiling

De veilingtopper is een hengstveulen van Diamant de Semilly uit Dylandra (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Deze merrie is een halfzus van drie internationale springpaarden waaronder ook Qulander Z (v. Quasimodo Z).

Afwezig

Er stonden in totaal zes veulens in de catalogus, maar de Cumano-zoon Conner de la Vie Z was niet helemaal in orde en zal nu op de Borculo-veiling, die in augustus in Vragender plaatsvindt onder de hamer komen.

Top drie

Het tweede geld werd betaald voor het merrieveulentje Noah W. Voor deze dochter van Quabri de L’Isle uit Elitemoeder Benthe W (v. Dollar du Murier) viel de hamer bij 18.000 euro. Night Manager staat met op de derde plek. Dit hengstveulentje van Comme il faut uit de jonge elitemerrie Jutravola (v. Numero Uno) verwisselde van eigenaar voor 16.000 euro.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl