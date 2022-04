25.000 euro voor Oekraïense paarden, actie gaat door

De Nederlandse paardensector kwam afgelopen maand in actie voor Oekraïense stalhouders met de actie S.O.S. Steun Oekraïense Stallen. Het initiatief van de Paardenkrant-Horses en de FNRS leverde in maart al 25.000 euro op.

Het initiatief wordt gesteund door vele hippische organisaties waaronder KNHS, KWPN en andere partijen in de Sectorraad Paarden. In heel Nederland is op verschillende manieren geld ingezameld.

FNRS-KNHS Springcompetitie

Zo stond de FNRS-KNHS Springcompetitie in het teken van Oekraïne en werd er 1.000 euro opgehaald met een speciale loterij. Deze werd mogelijk gemaakt door sponsoren en partners van de FNRS en KNHS.

Diverse manegebedrijven organiseerden speciale activiteiten om geld op te halen zoals een wedstrijd, markt of knutselmiddag. De opbrengst kwam geheel ten goede van de actie S.O.S. Steun Oekraïense Stallen.

Instructiemarathon

Roos Dyson organiseerde een 24 uur durende instructiemarathon bij Manege Visdonk. Met deze actie haalde ze maar liefst 5.000 euro op voor het goede doel. Ook het Groninger Paard heeft een actie op touw gezet en 1.250 euro opgehaald.

Voer en vervoer

Afgelopen week is Mykhaylo Parkhomchuk, directeur van The Ukrainian Equestrian Federation (UEF) naar Ermelo afgereisd. Hij nam het ingezamelde bedrag symbolisch in ontvangst en heeft met FNRS-directeur Haike Blaauw en Paardenkrant/Horses.nl-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie besproken waar het geld het beste aan besteed kan worden. Dit is hoofdzakelijk voer en vervoer. Voer voor de paarden in Oekraïne waarvan de eigenaren en ruiters ontheemd zijn en vervoer om paarden, waar mogelijk, uit door oorlog geteisterde gebieden te halen.

Uw steun blijft nodig!

De actie blijft de komende periode doorlopen. De paarden moeten gevoerd en verzorgd blijven worden. Het is dus nog steeds nodig om geld in te zamelen. U kunt doneren op NL40RABO0121434702. De FNRS stelt deze bankrekening tijdelijk beschikbaar als tussenrekening waar giften vanuit Nederland verzameld worden. Uw gift komt voor 100% terecht bij de internationale hulpactie van de Ukrainian Equestrian Federation.