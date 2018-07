‘Giften’ door officials voor functies in gedragscode

Met een nieuwe formulering komt in de gedragscode voor officials te staan dat financiële bijdragen of donaties onacceptabel zijn. De gedragscode wordt aangevuld met de regel dat een official ermee akkoord gaat om geen financiële bijdragen, donaties in geld of in natura of anderszins aan een organisator te doen, in ruil voor de benoeming tot official van het evenement.

Gedragscode

De nieuwe passage volgt op het bestaande: ‘Ik zal een neutrale, onafhankelijke en eerlijke positie behouden ten opzichte van sporters, eigenaren, trainers, grooms, organisatoren, andere officials en belanghebbenden. Financiële en/of persoonlijke interesses zullen nooit van invloed zijn op mijn functietaken en ik zal alles in het werk stellen om een dergelijke perceptie te vermijden.’

Reiskosten

Volgens bijlage H in het algemeen reglement beschouwt de FEI het betalen van eigen reiskosten door een official niet als een gift.

Bron Horsetalk