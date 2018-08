Zesjarigenzege voor Hally Berry (v. Gaillard de la Pomme) en Joost Martens

“Een topinstelling: ze werkt altijd mee”, looft ruiter Joost Martens de merrie Hally Berry na de overwinning in de finale van de Blom Cup voor de zesjaringen. Dat blijkt ook uit de samenwerking die de ruiter heeft met fokker en eigenaar Jan Janssen. Janssen reed de merrie zelf tot en met L-niveau, waarna Joost de teugels overnam. Maar hij rijdt de merrie slechts 1 keer per week en op concours; de rest van de week wordt ze getraind door Janssen zelf. “Ik ben niet eenkennig met mijn paarden. Ik rijd haar, mijn dochter rijdt haar en Joost rijdt nu de wedstrijden. Dat werkt prima.”

Opnieuw laten zien

De winnaars van de halve finale eerder deze week waren in de finale niet allemaal in dezelfde topvorm. Zo had winnaar Hoselinde (Campbell VDL x Zeus) met Steven Veldhuis nu acht strafpunten. Hercules (Zirocco Blue VDL x Guidam), dinsdag nog tweede, liet vandaag twaalf strafpunten noteren. De door Johan Heins gefokte ruin Hymabalia liet echter ook vandaag zien geweldig te kunnen springen. Hij behaalde, na een derde plek in de halve finale, met Bert-Jan Zuidema nu de tweede plek in 33,99.

De uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl