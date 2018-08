33.000 euro voor Baloubet du Rouet-merrieveulen

Op de vijfde editie van Paul Schockemöhle’s PS Online Auktion kwamen achttien veulens onder de spreekwoordelijke hamer. Betty Paula (Baloubet du Rouet x Captain Paul) leverde 33.000 euro op en mag daarvoor verhuizen naar de Verenigde Staten. Het best verkochte dressuurveulen is For Amour (For Romance II x San Amour), die 21.000 euro opleverde.