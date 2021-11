34.000 euro voor veilingtopper KWPN Online Broodmares & Embryo Auction

Magic Lady-STRH (v. Ferguson) was vanavond de veilingtopper op de KWPN Online Broodmare & Embryo Auction. Deze vierjarige merrie, die drachtig is van MSJ Q verwisselde voor 34.000 euro van eigenaar en bleef voor dat bedrag in Nederlandse handen. Er was internationale interesse en er zijn paarden en embryo's naar het buitenland verkocht, maar de zes duurste paarden bleven in Nederlandse handen.

Naturel Ieni K (v. Vitalis) was het tweede duurste paard van deze veiling. Deze driejarige merrie is drachtig van Fynch Hatton en werd verkocht voor 24.000 euro.

Laatste bod

Het laatste paard dat vanavond digitaal werd afgeslagen op deze veiling was de Franklin-dochter Malympia G. Zij werd na een paar keer verlengen van de veiling met 22.000 euro het derde duurste paard. Malympia is drachtig van So Perfect.

Duurste springpaard en embryo’s

Navalesca R (v. I’m Special de Muze), die drachtig is van Cero Blue TN, was met een bedrag van 12.000 euro het duurste springpaard. Deze driejarige merrie is verkocht naar Hongarije. De twee embryo’s uit deze collecte, Cantona TN x Diamant de Semilly en Cento x Guidam, werden verkocht voor 6.500 euro en blijven allebei in Nederland.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl