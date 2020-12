34.000 euro voor veilingtopper Westfalen Youngsters en fokmerries

De I'm Special de Muze-zoon Instinct (mv. Diarado) was met een bod van 34.000 euro de topper van de Westfaalse online veiling voor jonge springpaarden en fokmerries, die vanavond afsloot. Er werd 44 keer geboden op de hengst en het winnende bod kwam van Jorne Sprehe uit Bayern.

Quasimodo van de Molendreef-zoon Quazim (vm. chin Chin) was met een bedrag van 27.000 euro goed voor het tweede hoogste bod op deze laatste onlineveiling van het jaar van Westfalen. Elf bieders gingen de strijd aan en na 29 biedingen viel de digitale hamer bij een bod uit Mexico.

Prijstopper fokmerries

De veilingtopper van de fokmerries was de dertienjarige Porsche (Pontifex x Alcatraz). Deze bruine merrie sprong zelf internationaal op 1,40m-niveau en is nu drachtig van Ogano. Zij werd afgeslagen voor een bedrag van 8.250 euro en blijft in Duitsland.

Gemiddeld bedrag

Gemiddeld werd er voor de negen verkochte jonge paarden een bedrag van 16.444 euro betaald. De vier verkochte fokmerries leverden gemiddeld 7.500 euro op.

Goed jaar

Ondanks alle toestanden met de coronapandemie heeft Westfalen een goed veilingjaar achter de rug. ““Met deze veiling sluiten we een succesvol veilingjaar 2020 af. Ondanks moeilijke omstandigheden hebben we er het beste van gemaakt”, aldus veilingmeester Thomas Munch. “In totaal verkochten we dit jaar zo’n 550 paarden en veulens met een omzet van ruim 12 miljoen euro. Dit jaar is gebleken dat de online veilingen een veelbelovende aanvulling zijn op de normale veilingen. Komend jaar zullen we ook meer online veilingen houden. Toch kijken we er ook naar uit om onze klanten weer onder normale omstandigheden te verwelkomen in de veilinghal in Münster-Handorf.”

Bron: Westfalenpferde