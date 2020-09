Elfjarige Culemborgse schiet zich te paard door World Grand Prix

Als jongste Nederlandse deelneemster heeft de elfjarige Alex Kallen uit Culemborg het afgelopen weekend succesvol deelgenomen aan de World Grand Prix (wGP) boogschieten te paard. Haar resultaten zijn een zeer welkome aanvulling voor de score van het Nederlandse juniorteam.

“Het is ongelooflijk knap dat ze met haar leeftijd al zo goed meekwam met de rest op zo’n zware competitie”, zegt trainer Arno Hendriks van Paard en Boog. Alex is pas anderhalf jaar actief in het boogschieten te paard, maar toonde van begin af aan een eindeloos enthousiasme en veel inzet. “Haar techniek gaat met sprongen vooruit en haar scores zijn in een jaar tijd verdrievoudigd. Als ze zo enthousiast blijft, is het een kwestie van tijd voordat ze mij keihard inhaalt.”

Niet kindvriendelijk

De wGP bestaat uit drie verschillende ‘tracks’ waarop de deelnemers zich moeten bewijzen. Deze tracks zijn voor volwassenen en kinderen hetzelfde en dat maakt ze niet bepaald kindvriendelijk. Er moeten soms flinke afstanden worden geschoten die met de lichtere bogen voor kinderen bijna onbereikbaar zijn. Toch wist Alex goed mee te komen en heeft ze zelfs een van de volwassen deelnemers in Nederland achter zich gelaten.

De wedstrijden zijn live uitgezonden op Facebook en zijn terug te zien op de Facebookpagina van de Mounted Archery Association of the Netherlands (MAAN). Klik hier voor de tussenstanden, die ook na iedere wedstrijd weer worden bijgewerkt.

Boogschieten te paard



Bij boogschieten te paard gaan ‘horsebackarchers’ te paard in galop door een baan waar doelen langs staan opgesteld. De score wordt berekend door een combinatie van de punten die ze schieten en de tijd die ze nodig hebben om door de baan te komen. Klik hier voor meer informatie over de sport.

World Grand Prix



De World Grand Prix is opgezet door de internationale koepelorganisatie voor het boogschieten te paard (de IHAA). In totaal 24 landen doen hieraan mee door in eigen land drie wedstrijden met ieder drie onderdelen te organiseren. De behaalde scores van over de hele wereld worden centraal ingezameld en van ieder landenteam worden de scores opgeteld om zo tot een landenscore te komen. Zo ontstaat een ranglijst waarbij de best presterende landen bovenaan staan.

In Nederland is de eerste Nederlandse wedstrijd van de wGP afgelopen weekend verreden bij Paard en Boog in Kaatsheuvel. Er volgen nog wedstrijden bij de Horsebackarchers of Holland in Rijpwetering en bij Kessen Moving Mounted Archery in Amsterdam.

Bron: Persbericht