40.000 jaar oud veulen gevonden in permafrost

In Siberië is een veulen opgegraven van zo’n 40.000 jaar oud. Het veulen dat in de permafrost zat, had een leeftijd van ongeveer drie maanden toen het stierf en is perfect geconserveerd. Het werd gevonden op een diepte van 30 meter in een krater in Oost-Siberië, vlak bij het Kirgilyak-gebergte.