41.000 euro voor Heartbreaker-embryo

Op de online veiling van Equestrian Auctions kwamen veulens, embryo's en fokmerries onder de hamer. Veruit het meeste geld werd betaald voor een embryo van Heartbreaker x Fetiche du Pas. Dit gesexte merrie-embryo was in trek bij Nederlandse kopers maar eindelijk hadden kopers uit Polen het hoogste bod. Zij kregen de volle zus van Halifax van het Kluizebos in handen voor 41.000 euro.