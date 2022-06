47.000 euro voor Fynch Hatton-zoon op Oldenburger Special Edition

Fynn the Great (v. Fynch Hatton) was gisteren de veilingtopper bij de veulens op de Oldenburger Special Edition. Het dressuurhengstje werd voor 47.000 euro verkocht aan een bieder uit Nieuw-Zeeland. De topper bij de rijpaarden was Blue Hope (v. Bordeaux), deze ruin kwam voor 41.000 euro in handen van een Spaanse koper.