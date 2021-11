59e editie IICH Groningen opnieuw een jaar uitgesteld

Het bestuur van IICH Groningen heeft besloten dat de 59e editie van het evenement, dat vorig jaar vanwege corona een jaartje werd opgeschoven naar 2021/2022, wordt verzet naar 2022/2023. De huidige situatie rondom COVID-19 heeft tot dit besluit geleid.

“Als bestuur van het IICH Groningen moeten we met pijn in ons hart mededelen dat we de 59e editie van het IICH Groningen niet laten plaatsvinden in 2021-2022. Tot voor kort waren we als bestuur en vrijwilligers volop bezig met de voorbereidingen en hoopvol dat we dit jaar weer konden genieten van onze geliefde paardensport in de Eurohal in Zuidbroek. Helaas maakt de huidige situatie rondom COVID-19 het voor ons niet mogelijk om door te gaan met de organisatie”, liet Aaldert de Vrieze, voorzitter SRNN, weten op de website van IICH Groningen.

Geen makkelijk besluit

“Het was geen gemakkelijk besluit. Als bestuur willen we niets liever dan in december starten met het concours. De organisatie van een dergelijk concours, met een duur van bijna drie weken, moet echter wel verantwoord zijn. De gezondheid van ons allen staat boven alles. Daarnaast moet de organisatie financieel verantwoord zijn. Op dit moment is de situatie rondom COVID-19 te onzeker en kunnen we hier niet voor in staan”, vervolgt De Vrieze, die toevoegt dat de 59e editie nu gepland staat van 17 december 2022 tot en met 7 januari 2023.

Indoor Wierden

Indoor Wierden moest afgelopen weekend ook het concours al last minute aanpassen vanwege de oplopende coronabesmettingen. Het evenement zou oorspronkelijk drie dagen duren, maar het bestuur heeft na overleg met de gemeente moeten besluiten om dat in te korten naar twee dagen. Verder mochten er ook geen stallen worden gebouwd.

Bron: IICHGroningen/FB Indoor Wierden