73-jarige vrouw maakt tocht van 1600 kilometer met Belgische trekpaarden

Het plan is om ongeveer 80 kilometer per dag af te leggen en het zal ongeveer vijf maanden duren om de tocht te voltooien. De vrouw op leeftijd was geïnspireerd geraakt door een verhaal van een tweejarig meisje die in december 2017 overleed aan een hersentumor. Met deze reis wil Saddler geld ophalen voor het Brain Tumour Charity.

De paarden mogen wel eens wat gaan doen

“Ik gaf altijd de voorkeur aan het aangespannen rijden, maar het Brain Tumour Charity heeft me ertoe aangezet eens een hele lange reis te maken”, aldus Daisy. Saddler vervolgt: “Een klein meisje bij mij uit de buurt overleed en haar ouders waren zo positief over fondsenwerving, dat ik dacht laat ik ook eens wat doen. En de paarden deden toch niet veel, dus dit leek me wel een mooie tijdsbesteding voor hen.”

Van motorrijden naar aangespannen

In 1990 gaf Daisy haar hobby motorracen op en verruilde deze voor de trekpaarden. Momenteel runt ze haar eigen bedrijf Sydney’s Exloditions. Zij is met haar paarden en wagen in te huren voor bijvoorbeeld bruiloften en verjaardagen. De paarden Arthur en Olive heeft ze in 2013 in Duitsland gekocht en naar huis gehaald. In 2015 maakte ze al eerder een lange reis met de aanspanning. Ze is toen in tien weken van Banbury naar het Lake District gereden, een route van ruim 310 kilometer.

Een verloren schoen en wifi

Het ging Daisy niet altijd voor de wind, in 2017 leed ze aan een ernstige longontsteking en in 2016 moest Arthur operatief geholpen worden aan een diepe hoefzweer. Daisy Saddler heeft een hele moderne wagen met zonnepanelen op het dak, elektriciteit, hoofdlampen en zelfs wifi. Afgezien van een verloren schoen en een dag zonder water, verloopt de reis voorspoedig en op 17 mei hebben ze ruim 280 kilometer afgelegd en bereiken ze Yorkshire. “Ik ben verbaasd dat we al zo ver zijn gekomen. Ik haal niet de gestelde kilometers per dag, we rijden nu zo’n 16 kilometer per dag, maar het schiet toch lekker op.”

Kaartlezen is struikelpunt

Het kaartlezen is wel een van de grootste uitdagingen voor Daisy. Ze heeft vooraf geen route uitgestippeld omdat ze rekening wil kunnen houden met de gesteldheid van de paarden. “De avond van te voren plan ik de route in met alleen het licht van een zaklamp, ik ben al vaak de verkeerde kant opgereden!”

De weg op gerold

Elke dag heeft zo zijn eigen uitdagingen. Arthur rolt graag als hij niet voor de wagen staat, maar Daisy had een dag geen rekening gehouden met de helling waarop ze wei voor de paarden had uitgezet. Zo rolde Arthur de heuvel af en eindigde midden op de weg. Het was rustig qua verkeer, dus het liep allemaal goed af.

Bron: Horse and Hound