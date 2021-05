Aanklacht tegen Kristina Ankerhold ingediend

De veterinaire dienst Warendorf heeft bevestigd, dat tegen Landstallmeisterin Kristina Ankerhold van de staatsstoeterij in Warendorf een klacht is ingediend wegens overtreding van de wet op het dierenwelzijn. Indieners van de aanklacht zijn de Duitse hippische federatie (FN) en het ministerie voor Milieu, Landbouw, Natuurbehoud en Consumentenbescherming, de baas van de stoeterij in Warendorf.

De hele zaak is een reactie op de onlangs bekend geworden beschuldigingen tegen de stalmeester dat twee hengsten niet op correcte wijze zouden zijn getraind. Het incident vond plaats in de rijhal van de Duitse Rijschool, waar tegelijkertijd aspirant-instructeurs een cursus volgden en filmden wat er in de rijhal gebeurde.

‘Niet geschikt’

De FN heeft bevestigd dat er een dergelijke video bestaat waarop volgens Thies Kaspareit, hoofd van de afdeling Opleidingen van de FN, ”vanuit het oogpunt van de FN een training te zien is die niet geschikt is voor paarden.”

Beroepsruiters

De FN zelf heeft ook de bevoegde deelstaatcommissie van Westfalen op de hoogte gebracht, zodat deze kan nagaan ”of een procedure moet worden ingeleid.” Intussen heeft ook de Vereniging van Beroepsruiters (BBR) zich van Landstallmeisterin Ankerhold gedistantieerd.

Twee pachthengsten opgehaald

De Oostenrijkse Grand Prix amazone Astrid Neumayer had twee van haar hengsten aan de Staatsstoeterij toevertrouwd. Het betreft de Trakehner Karim Doré van Perpignan Noir en de Hannoveraanse Stakkato Gold-zoon Sassicaia. Beiden zullen de Staatsstoeterij verlaten en binnenkort beschikbaar zijn voor fokkers via hun eigenaar bij Gestüt Pramwaldhof.

Gebeurtenissen

Op de website van de stoeterij staat: ”Na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen op de Warendorf stoeterij, zullen Karim Doré en, na zijn 14-daagse test in Schlieckau, Sassicaia ook hun intrek nemen in hun stallen op Pramwaldhof.”

Bron: Horses.nl/St-Georg